В Сосновом Бору в ходе погони задержали нетрезвого 17-летнего водителя

В ходе преследования полицейским был произведен один выстрел в безопасном направлении и несколько по колесам автомобиля.

Полицейские с применением табельного оружия задержали нетрезвого водителя в Сосновом Бору Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около двух часов ночи 6 июля у дома 321 в СНТ "Северное" города Сосновый Бор экипаж ДПС за грубое нарушение ПДД попытался остановить автомобиль Kia Soul. Водитель иномарки увеличил скорость и попытался с скрыться.

Инспекторами было организованно преследование автомобиля. В ходе преследования полицейским был произведен один выстрел в безопасном направлении и несколько по колесам автомобиля. После остановки ТС нарушитель был задержан и доставлен в отделение полиции. За рулем иномарки находился 17-летний юноша. В его отношении составлено несколько протоколов об административных правонарушениях.

Ранее в Колпино водитель насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет.

Видео: МВД