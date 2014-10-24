В Пушкине ловили нетрезвого водителя Audi

Лихач игнорировал неоднократные требования об остановке.

В Пушкине полицейские с применением оружия задержали нетрезвого водителя Audi. Подробности рассказали в региональной пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома по Полковой улице в Пушкине 13 октября в 04:45 сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль Audi Q7, водитель которого требований полицейских об остановке не выполнил. Было принято решение преследовать иномарку.

Лихач игнорировал неоднократные требования об остановке. Полицейским пришлось применить табельное оружие. В результате у дома 1 по Казанской дороге автомобиль удалось остановить. За рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения находился 50-летний местный житель.

Он доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности по статьям 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения), 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства).

Ранее петербурженке заменили условный срок на реальный за пьяное смертельное ДТП.

Видео: МВД