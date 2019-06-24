На Лесном проспекте задержали наркозакладчицу на каршеринге

Автомобиль изначально остановили для рядовой проверки документов.

Полиция задержала наркозакладчицу на каршеринговом авто на Лесном проспекте. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 9 сентября у дома 59 по Лесному проспекту сотрудники полиции остановили каршеринг Kia Rio, за рулем которого находилась 27-летняя женщина. Во время проверки документов женщина очень нервничала, что побудило полицейских осмотреть салон.

На заднем сидении была обнаружена куртка, в одном из карманов которой лежала металлическая коробка с папиросами-самокрутками, а в другом 12 свертков, перемотанных изолентой. Автоледи не стала отпираться и сообщила, что там содержится марихуана, которую она забрала из закладки. Изъятое было направлено на исследование, а женщина доставлена в отдел полиции.

В квартире задержанной в доме 17 по Новосибирской улице оперативники обнаружили еще несколько готовых к реализации свертков с веществом растительного происхождения, электронные весы и упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Недавно в Ленинградской области накрыли нарколабораторию: изъято свыше 4 кг запрещённых веществ.

Фото: МВД по СПб и ЛО