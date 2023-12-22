В Петербурге задержан наркоторговец и владелец двух интернет-магазинов по продаже веществ

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

16 января сотрудники УНК ГУ МВД России совместно с полицейскими Пушкинского района Петербурга задержали 26-летнего наркоторговца, владеющего двумя интернет-магазинами по продаже запрещенных веществ, из Московского района. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Задержанный имел в теневом сегменте интернета два онлайн-магазина по продаже синтетических наркотиков и психотропных веществ. Злоумышленник самостоятельно администрировал ими и делал закладки проданного запрещенного товара.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили электронные весы, упаковочный материал, полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, который был направлен на экспертизу. Кроме того, из его авто оперативники изъяли 54 свертка из изоляционной ленты с другими различными веществами. Согласно результатам проверки, в одном из свертков, изъятых из машины, содержится 2,36 грамма "амфетамина".

Полиция установила местонахождение нескольких тайников-закладок, организованных подозреваемым на территории Петербурга. Там найдено еще четыре свертка.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Фигуранта заключат под стражу. Проведение оперативно-розыскных мероприятий продолжается.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти