На Морской набережной задержали наркосбытчицу с полкило "синтетики"

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России провели операцию 11 марта возле дома 45 на Морской набережной, где была задержана 28-летняя местная жительница, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Во время личного досмотра у женщины обнаружили 30 пластиковых пакетов, четыре из которых содержали наркотическое вещество альфа-PVP общим весом 1,19 грамма. Остальные упаковки подлежат дальнейшему исследованию в рамках дополнительного расследования.

Кроме того, в квартире задержанной, находящейся на улице Корнея Чуковского, полиция обнаружила пластиковые пакеты с синтетическими наркотиками весом около 500 граммов, электронные весы, упаковочный материал и два мобильных телефона. По оперативной информации, подозреваемая занималась распространением наркотиков бесконтактным методом.

Следственное управление УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по статьям 30, ч. 3, и 228.1, ч. 5 УК РФ ("покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Женщина была задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Продолжаются мероприятия по выявлению возможных соучастников и других эпизодов преступной деятельности задержанной.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

