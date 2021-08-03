Двое мужчин с ножом отобрали телефоны у прохожих на улице Партизана Германа

По подозрению в причастности к преступлению были задержаны двое неработающих жителей Ульяновской области (31 и 33 года), в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция Красносельского района задержала двоих разбойников из Ульяновска, напавших на прохожих на улице Партизана Германа. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 13 июля поступило сообщение от молодого человека том, что у дома 37 по улице Партизана Германа двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения отобрали мобильные телефоны у его друзей.

По подозрению в причастности к преступлению были задержаны двое неработающих жителей Ульяновской области (31 и 33 года), в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины изобличены в том, что, угрожая ножом, отобрали мобильные телефоны стоимостью 7 тысяч рублей и 35 тысяч рублей у незнакомых им парней.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ(разбой).

Ранее полицейские задержали женщину, отобравшую самокат у школьника в Ленобласти.

Фото и видео: МВД