Полицейские задержали женщину, отобравшую самокат у школьника в Ленобласти

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские задержали жительницу Светогорска, силой отобравшую самокат у школьника в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 14 июля обратилась 41-летняя жительница Светогорска. Она сообщила, что неизвестная на детской площадке у дома 9 по Лесной улице в ударила её 10-летнего сына и забрала у него самокат стоимостью 4 500 рублей

Полицейские оперативно установили подозреваемую, через два часа ранее судимая 39-летняя женщина была задержана.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В Петербурге с 1 мая пешие инспекторы Городского центра управления парковками зафиксировали более 13,5 тыс. нарушений ПДД самокатчиками в зоне платной стоянки.

Фото: unsplash