Полицейские задержали курьера на электровелосипеде за пересечение трёх полос на Невском проспекте

Правонарушителем оказался 19-летний молодой человек.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали курьера на электровелосипеде за грубые нарушения ПДД на Невском проспекте. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Госавтоинспекции 26 мая в ходе мониторинга соцсетей выявили видео, на котором курьер на электровелосипеде, двигаясь вдоль дома 90 по Невскому проспекту, пересек три полосы встречного направления и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, чем грубо нарушил ПДД.

Правонарушителем оказался 19-летний молодой человек, работающий курьером службы доставки. На него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) и возбуждено два административных дела по статьям: 12.6 (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) и 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления).

Ранее на Каменноостровском проспекте курьер на электровелосипеде сбил ребенка.

Видео: МВД по СПб и ЛО