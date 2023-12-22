Задержана подозреваемая в обмане 91-летней петербурженки

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские задержали мошенницу, обманувшую 91-летнюю пенсионерку по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию 16 апреля обратилась 91-летняя пенсионерка с заявлением о том в период с 12:00 до 15:30 ей на мобильный телефон поступали звонки от неизвестного, который сообщил, что её подруга из Белгорода попала в ДТП, и для непривлечения её к уголовной ответственности необходимо передать курьеру деньги.

Поверив злоумышленникам, пожилая женщина у порога своей квартиры передала курьеру 100 тысяч рублей.

Полицейские установили, что явившийся за деньгами, является таксистом, который только принял заказ на посылку до гипермаркета на улице Восстановления в Красном Селе, и о том, что находится в посылке, не знал.

На конечной точке маршрута посылку забрала женщина. Полицейским удалось установить её личность. Ей оказалась 40-летняя неработающая жительница Гатчинского района. Она была задержана 17 апреля. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее стало известно, что петербуржец получил 3 года строгого режима за кражу шампуня и сыра.

Видео: МВД