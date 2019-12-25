Пьяный постоялец разгромил административное здание на турбазе в Лосево

Персонал сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали хулигана, повредившего имущество базы отдыха в Приозерском районе. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Около 05:50 18 августа сотрудники отдела вневедомственной охраны по Приозерскому району задержали 35-летнего нетрезвого жителя Перми, устроившего погром в административном здании на базе отдыха в поселке Лосево.

Мужчина, являясь гостем на мероприятии, проходившем на территории базы отдыха, начал вести себя агрессивно. Он бросил полено в стекло двери административного здания, затем мужчина зашел в помещение и повредил три компьютерных монитора.

Персонал сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.Сотрудники вневедомственной охраны доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее петербургские росгвардейцы задержали мужчину с украденными духами за 33 тысячи рублей.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны