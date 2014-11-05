В Мурино задержали еще одного подозреваемого в похищении человека на Толубеевском проезде

На петербуржца напали трое неизвестных, насильно посадили его в Hyundai Tucson и потребовали 250 тысяч рублей.

Петербургские оперативники задержали ещё одного подозреваемого в похищении человека на Толубеевском проезде. Об этом сообщили в МВД.

Напомним, в августе 2024 года в полицию обратился 34-летний мужчина с заявлением о том, что вечером 28 июля у дома 40 по Толубеевскому проезду на него напали трое неизвестных, насильно посадили его в Hyundai Tucson и потребовали 250 тысяч рублей. Для выполнения требований нападавших в Мурино подъехала супруга мужчины и перевела в их присутствии на обозначенные реквизиты денежные средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека), а трое подозреваемых были задержаны 23 августа в деревне Дони Гатчинского района и деревне Неминяки Всеволожского района Ленобласти.

Недавно был установлен еще один подозреваемый по данному уголовному делу, 32-летний житель деревни Александровка Гатчинского района. Накануне он был задержан в квартире дома 4/26 по Ручьевскому проспекту Мурино.

Фото: Piter.tv