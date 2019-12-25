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На улице Композиторов задержали дезертира, судимого за мошенничество
Сегодня, 12:23
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На улице Композиторов задержали дезертира, судимого за мошенничество

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Мужчина находился в федеральном розыске с 28 января.

На севере Петербурга задержали дезертира. Мужчина был на свободе около месяца. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", ранее судимого 36-летнего местного жителя поймали 26 февраля у дома 9/1 по улице Композиторов. Он находился в федеральном розыске с 28 января за самовольное оставление места службы. 

Местонахождение мужчины установили по его телефону. Беглец передан в военную комендатуру Петербургского гарнизона. 

Уточняется, что дезертира привлекали к уголовной ответственности за мошенничество два раза – в 2015 и 2024 годах. Во втором случае он получил семь месяцев лишения свободы. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Репищева задержали сбежавшего с СВО мужчину. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дезертир, улица композиторов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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