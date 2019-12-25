На улице Композиторов задержали дезертира, судимого за мошенничество

На севере Петербурга задержали дезертира. Мужчина был на свободе около месяца.
По данным АН "Оперативное прикрытие", ранее судимого 36-летнего местного жителя поймали 26 февраля у дома 9/1 по улице Композиторов. Он находился в федеральном розыске с 28 января за самовольное оставление места службы.
Местонахождение мужчины установили по его телефону. Беглец передан в военную комендатуру Петербургского гарнизона.
Уточняется, что дезертира привлекали к уголовной ответственности за мошенничество два раза – в 2015 и 2024 годах. Во втором случае он получил семь месяцев лишения свободы.
Ранее мы рассказывали о том, что на улице Репищева задержали сбежавшего с СВО мужчину.
Фото: Piter.TV
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