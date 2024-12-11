На улице Репищева задержали сбежавшего с СВО мужчину

Ему вменяют ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление места службы).

В Приморском районе Петербурга задержали дезертира, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Сбежавший с СВО 27-летний мужчина был пойман на автомобиле Mersedes Е240 30 января около дома 1 по улице Репищева. Ему вменяют ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление места службы). Уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Задержанного рецидивиста передали сотрудникам военной прокуратуры. Предварительно, ранее его несколько раз судили.

Ранее мы рассказывали о том, что подвиги героев ВОВ и СВО будут изучать в школах.

Фото: Piter.TV