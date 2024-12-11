На улице Репищева задержали сбежавшего с СВО мужчину

В Приморском районе Петербурга задержали дезертира, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Сбежавший с СВО 27-летний мужчина был пойман на автомобиле Mersedes Е240 30 января около дома 1 по улице Репищева. Ему вменяют ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление места службы). Уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Задержанного рецидивиста передали сотрудникам военной прокуратуры. Предварительно, ранее его несколько раз судили.
Ранее мы рассказывали о том, что подвиги героев ВОВ и СВО будут изучать в школах.
Фото: Piter.TV
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