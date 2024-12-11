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На улице Репищева задержали сбежавшего с СВО мужчину
Сегодня, 12:32
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На улице Репищева задержали сбежавшего с СВО мужчину

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Ему вменяют ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление места службы).

В Приморском районе Петербурга задержали дезертира, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Сбежавший с СВО 27-летний мужчина был пойман на автомобиле Mersedes Е240 30 января около дома 1 по улице Репищева. Ему вменяют ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление места службы). Уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Задержанного рецидивиста передали сотрудникам военной прокуратуры. Предварительно, ранее его несколько раз судили. 

Ранее мы рассказывали о том, что подвиги героев ВОВ и СВО будут изучать в школах. 

Фото: Piter.TV 

Теги: улица репищева, участник сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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