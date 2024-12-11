Подвиги героев ВОВ и СВО будут изучать в школах

Их будут рассматривать в рамках возвращенных "Основ духовно-нравственной культуры народов России".

В курс "Основ духовно-нравственной культуры народов России", которые вернут в школьную программу 1 сентября 2026 года, будет входить изучение подвигов героев Великой Отечественной войны, – следует из сообщения ТАСС.

Об этом рассказала заместитель директора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Лариса Бебешко.

Минпросвещения считает необходимым учесть предложение Министерства обороны, озвученное на заседании российского комитета „Победа" 15 января 2025 года, об изучении подвигов героев Великой Отечественной войны. Лариса Бебешко, замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения

Чиновник также рассказала, что помимо прочего в Минпросвещения предлагают прибавить к списку обязательных к изучению подвигов героев ВОВ события боевых действий в Украине.

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