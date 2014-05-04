Поджигатель покрышек на улице Репищева получил 10 лет колонии

Злоумышленнику "кураторы" заплатили 92 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменили ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в", "е", "з" ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 24 декабря.

В конце декабря 2023 года фигурант разместил вплотную к двери квартиры на улице Репищева покрышки и облил их легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег. Пламя погасили жильцы и сотрудники МЧС. Злоумышленнику "кураторы" заплатили 92 тыс. рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.

Фото: Piter.TV