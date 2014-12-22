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Депутат ЗакСа Ленобласти задержан на Московском вокзале
Сегодня, 8:56
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Депутат ЗакСа Ленобласти задержан на Московском вокзале

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По предварительным данным, причина задержания – экстремистский пост в социальной сети.

Депутата Законодательного Собрания Ленобласти Ивана Апостолевского задержали на Московском вокзале в Петербурге. Как пишет 47news, его забрали в мировой суд в Сосновом Бору. 

По предварительным данным, причина задержания – экстремистский пост в социальной сети (ст. 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики, либо символики экстремистских организаций"). Максимальное наказание составляет 15 суток ареста. 

Ивана Апостолевского задерживали в 2023 году за организацию незаконного массового мероприятия. 

Ранее мы сообщили о том, что двое петербуржцев задержаны за осквернение памятника блокадному трамваю. 

Фото: пресс-служба ЗакСа Ленобласти 

Теги: московский вокзал, экстремизм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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