Депутат ЗакСа Ленобласти задержан на Московском вокзале

По предварительным данным, причина задержания – экстремистский пост в социальной сети.

Депутата Законодательного Собрания Ленобласти Ивана Апостолевского задержали на Московском вокзале в Петербурге. Как пишет 47news, его забрали в мировой суд в Сосновом Бору.

По предварительным данным, причина задержания – экстремистский пост в социальной сети (ст. 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики, либо символики экстремистских организаций"). Максимальное наказание составляет 15 суток ареста.

Ивана Апостолевского задерживали в 2023 году за организацию незаконного массового мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что двое петербуржцев задержаны за осквернение памятника блокадному трамваю.

Фото: пресс-служба ЗакСа Ленобласти