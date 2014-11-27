Двое петербуржцев задержаны за осквернение памятника блокадному трамваю

Подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения повредили мемориальный объект на проспекте Стачек.

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, подозреваемых в повреждении памятника блокадному трамваю. Инцидент произошел на проспекте Стачек, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Утром 28 июля в полицию Кировского района поступило сообщение об акте вандализма. Неизвестные лица вырвали два прожектора и демонтировали табличку с номером трамвайного маршрута "12".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили и задержали по месту жительства двух 32-летних мужчин. В ближайшее время они будут переданы следователям для проведения необходимых процессуальных действий. Один из задержанных признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда вместе с друзьями заметил памятник. Мужчина забрался на конструкцию, разбил светильники, сбросил мемориальную табличку и осквернил ее. Оба подозреваемых выразили раскаяние и принесли извинения общественности.

Несмотря на слова сожаления, следственные органы возбудили уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия. Установлено, что в ночь с 27 на 28 июля группа лиц проникла на территорию памятника, взобралась на крышу вагона и повредила элементы конструкции, фиксируя свои действия на видео.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |