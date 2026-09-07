Подросток на мотоцикле попытался скрыться от сотрудников ГАИ в Петербурге

В отношении него составлены административные материалы по нескольким нарушениям.

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга задержали байкера, который нарушил ряд правил дорожного движения. Об этом рассказали в МВД России.

Полицейские попытались остановить на площади Стачек мотоцикл GROX без государственных знаков. Водитель продолжил движение, и тогда началось преследование. Спустя время его догнали.

Выяснилось, что за рулем находился подросток. В отношении него составлены административные материалы по нескольким нарушениям: управление без необходимой категории прав, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и другим. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку, юношу передали в органы опеки для дальнейшего разбирательства.

Ранее на Piter.TV: полиция Петербурга задержала водителя Mercedes за нарушение ПДД.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти