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7 сентября, 9:23
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Подросток на мотоцикле попытался скрыться от сотрудников ГАИ в Петербурге

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В отношении него составлены административные материалы по нескольким нарушениям.

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга задержали байкера, который нарушил ряд правил дорожного движения. Об этом рассказали в МВД России. 

Полицейские попытались остановить на площади Стачек мотоцикл GROX без государственных знаков. Водитель продолжил движение, и тогда началось преследование. Спустя время его догнали. 

Выяснилось, что за рулем находился подросток. В отношении него составлены административные материалы по нескольким нарушениям: управление без необходимой категории прав, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и другим. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку, юношу передали в органы опеки для дальнейшего разбирательства. 

Ранее на Piter.TV: полиция Петербурга задержала водителя Mercedes за нарушение ПДД. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, происшествия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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