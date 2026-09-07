Подросток на мотоцикле попытался скрыться от сотрудников ГАИ в Петербурге

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга задержали байкера, который нарушил ряд правил дорожного движения. Об этом рассказали в МВД России.
Полицейские попытались остановить на площади Стачек мотоцикл GROX без государственных знаков. Водитель продолжил движение, и тогда началось преследование. Спустя время его догнали.
Выяснилось, что за рулем находился подросток. В отношении него составлены административные материалы по нескольким нарушениям: управление без необходимой категории прав, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и другим. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку, юношу передали в органы опеки для дальнейшего разбирательства.
Ранее на Piter.TV: полиция Петербурга задержала водителя Mercedes за нарушение ПДД.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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