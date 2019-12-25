Полицейские задержали водителя, препятствовавшего проезду скорой помощи во дворе на Вербной улице

Полицейские установили личность дебошира. Им оказался 33-летний уроженец одного из государств Центральной Азии.

Полиция задержала водителя, препятствовавшего проезду скорой помощи во дворе на Вербной улице. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 9 декабря поступило сообщение о конфликте автомобилиста с водителем скорой помощи во дворе дома 12 по Вербной улице. Полицейскими было установлено, что водитель двигался на автомобиле по дворовому проезду и препятствовал проезду автомобиля медиков, который двигался во встречном направлении с включенными световыми сигналами. Свое недовольство мужчина подкреплял грубой нецензурной бранью в адрес водителя скорой.

Полицейские установили личность дебошира. Им оказался 33-летний уроженец одного из государств Центральной Азии. Сегодня в 7 утра полицейские задержали его по месту жительства в доме 21 по Вербной улице и доставили в отдел для разбирательства.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

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Фото: Piter.tv