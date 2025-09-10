Житель Мурино получил почти полмиллиона рублей, продавая несуществующие товары

Аферист размещал объявления о продаже различных автокомплектующих: велокреплений и автобоксов, которых у него никогда не было.

Сотрудники регионального Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) задержали 39-летнего ранее судимого жителя Мурино, зарабатывавшего на чужой доверчивости при продаже товаров в интернете.

Как рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти, с октября 2024 года мужчина скупал аккаунты пользователей на популярном интернет-сервисе по продаже товаров – но только те, где было много положительных отзывов. В указанных аккаунтах аферист размещал объявления о продаже различных автокомплектующих: велокреплений и автобоксов. При этом каждое такое объявление сопровождалось красочным фото, которое он находил в интернете.

После того как потенциальный покупатель откликался, злоумышленник переводил общение в мессенджер, где под любыми предлогами настаивал на полной предоплате товара. После того, как денежные средства поступали на нужный счет, аферист исчезал, удаляя переписки и переставая отвечать на звонки и смс.

Подозреваемый использовал "одноразовые" абонентские номера и множество мобильных устройств.

В его квартире полицейские изъяли сразу 12 мобильных телефонов с установленными мессенджерами и приложением сервиса объявлений, а также 22 банковских карты и 19 SIM-карт, используемых для общения с потерпевшими.

На уловку интернет-афериста попались четверо жителей Петербурга и житель Ломоносовского района Ленобласти. Сумма ущерба составила 490 тысяч рублей. Оперативники полагают, что число пострадавших может достигать более 40 человек. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Видео: МВД по СПб и ЛО