В Волгограде задержали "смотрящего" криминального авторитета

Год назад мужчина занял высшее положение в преступной иерархии.

Полиция Волгограда задержала криминального авторитета. Сообщается, что около года назад на встрече криминальных авторитетов он "получил" Волгоградскую область. Об этом информирует, "РИА Новости" со ссылкой на пресс-служба ГУМВД по региону.

В ведомстве сообщили, что 60-летнего мужчину задержали у себя дома. Ранее он был неоднократно судим за тяжкие преступления. Суммарно мужчина "отсидел" 20 лет.

Сейчас против него возбудили уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Летом 2020 года на встрече криминальных авторитетов, проходившей в городе Анталья Турецкой Республики, мужчина занял высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области и впоследствии распространял и сохранял преступные традиции, осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал и контролировал деятельность лиц из криминальной среды региона. из сообщения пресс-службы ведомства

Волгоградский областной суд избрал подсудимому меру пресечения в виде ареста до 31 мая.

Отметим, ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщило привлечении к ответственности по этой статье 45 криминальных авторитетов в прошлом году. Она предполагает до 15 лет лишения свободы.

Ранее В Казани задержали "главного криминального авторитета" Татарстана.

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