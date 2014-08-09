На зачистку петербургских улиц вышли пылесосы

На минувшей неделе спокойная погода позволила петербургским дорожникам продолжить весеннюю зачистку улиц. В настоящее время акцент сделан на тщательный сбор пыли и грязи: задействованы вакуумно-подметальные машины, которые особенно эффективны при уборке лотковой зоны и тротуаров, рассказали в комитете по благоустройству города 23 марта.

За семь дней на полигон отправили свыше 1,3 тыс. кубометров мусора и почти 3 тыс. тонн смета. Работники ручного труда выходят туда, где крупногабаритная техника не может развернуться. Они убирают сухие растения и приводят в порядок пешеходные зоны. Садово-парковые предприятия занимаются дорожками и площадками.

Сегодня на линии работают 713 машин и 1,1 тыс. сотрудников дорожных предприятий. Дежурная служба ведомства принимает звонки и отвечает на вопросы по уборке по телефону: 576-14-83.

Фото: Piter.TV