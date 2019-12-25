Эта неделя в Петербурге будет теплой и немного дождливой

К Ленобласти завтра подойдет атмосферный фронт с облаками.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на эту неделю. В регионе сохранится тепло.

Начало будет солнечным с максимальной температурой воздуха выше +10 градусов. А 24 марта к Ленинградской области подойдет атмосферный фронт с облаками, но существенных осадков не ожидается. В городе станет немного прохладнее.

Надо отметить, что на этой неделе дождь будет отмечаться и в среду, и в четверг, но погода остается очень теплой. Ночью в Петербурге пока без отрицательных температур, днем до +10…+12 гр. Только у залива по-прежнему достаточно холодно, там до +7 гр. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV