  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эта неделя в Петербурге будет теплой и немного дождливой
Сегодня, 12:25
112
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Эта неделя в Петербурге будет теплой и немного дождливой

0 0

К Ленобласти завтра подойдет атмосферный фронт с облаками.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на эту неделю. В регионе сохранится тепло. 

Начало будет солнечным с максимальной температурой воздуха выше +10 градусов. А 24 марта к Ленинградской области подойдет атмосферный фронт с облаками, но существенных осадков не ожидается. В городе станет немного прохладнее. 

Надо отметить, что на этой неделе дождь будет отмечаться и в среду, и в четверг, но погода остается очень теплой. Ночью в Петербурге пока без отрицательных температур, днем до +10…+12 гр. Только у залива по-прежнему достаточно холодно, там до +7 гр. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что первые за сезон съедобные грибы обнаружили в Ленобласти. Речь идет о саркосцифе: обычно ее употребляют в жареном виде. 

Фото: Piter.TV 

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии