В метрополитене Петербурга рассказали, почему на станциях не ведется обратный отсчет до прибытия следующего поезда

В метрополитене считают, что все пассажиры и так знают, что поезд прибудет через несколько минут.

В пресс-службе метрополитена Петербурга рассказали, зачем нужен таймер над путями для поездов. Им пользуется машинист, чтобы узнать, как давно уехал его коллега.

Благодаря таймеру поезда регулируют свой график: едут быстрее или медленнее. Задержки прибытия следующих поездов происходят в часы пик, когда пассажирам нужно больше времени на посадку, или при происшествиях. В таких случаях машинист передает информацию своим коллегам, чтобы те учли это при выборе скорости движения.

В пресс-службе также рассказали, почему в Петербурге в отличие от Москвы нет таймера для пассажиров.

Во-первых, интервалы в метро настолько маленькие, что в этом нет смысла. Вы всегда знаете, что через пару минут прибудет поезд. Во-вторых, это может запутать пассажиров. Да, поезд может задержаться, но на сколько — заранее неизвестно. говорится в сообщении.

В случае задержки информация на табло будет некорректной.

Ранее в метрополитене Петербурга рассказали о правилах перевозки домашних животных.

Фото: Piter.TV