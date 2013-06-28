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В метрополитене Петербурга рассказали о правилах перевозки домашних животных
Сегодня, 9:06
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В метрополитене Петербурга рассказали о правилах перевозки домашних животных

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Животные должны находиться в клетке или контейнере. Есть одно исключение.

В пресс-службе петербургского метрополитена рассказали о правилах перевозки домашних животных. Пассажирам напомнили, что шум поезда, толпа людей и яркий свет фар могут испугать питомца или спровоцировать на агрессию или побег. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Метро.Повседневности".

В правилах пользования метрополитеном говорится о том, что птицы и мелкие домашние животные должны перевозиться в клетках. Ко второй категории относятся декоративные крысы, шиншиллы, хомяки. Собаки и кошки могут находиться в метро в контейнере размером не более 120 см. 

Это важно не только для безопасности пассажиров, но и самих животных. Даже если небольшая собака в обычных условиях спокойна, как слон, то от сигнала поезда она может вырваться из рук хозяина и навредить себе.

говорится в сообщении пресс-службы.

При этом есть исключение. Собаки-поводыри, которые сопровождают инвалидов по зрению , могут обойтись без контейнера.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как выбирают собак-проводников для незрячих петербуржцев.

Фото: Piter.TV

Теги: домашние животные, правила метрополитена, провозка животных
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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