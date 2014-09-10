В Роспотребнадзоре рассказали, зачем есть хурму осенью

Однако, несмотря на полезные свойства, людям с сахарным диабетом или проблемами с поджелудочной железой следует ограничить потребление хурмы.

Хурма представлена множеством сортов, таких как королек, бычье сердце и мандаринная. Специалисты из Роспотребнадзора по Петербургу объяснили, почему важно включать хурму в осенний рацион.

Хурма содержит большое количество бета-каротина, который помогает поддерживать здоровье кожи и хорошее зрение. Также в ней присутствует йод, необходимый для нормальной работы щитовидной железы. Плоды богаты железом, калием, марганцем, витаминами группы B, фосфором, магнием и пектином. Такой состав способствует повышению уровня гемоглобина, поддержанию водно-солевого баланса, улучшению работы печени и почек, развитию памяти, укреплению нервной системы, нормализации показателей кровяного давления и пищеварения.

Однако, несмотря на полезные свойства, людям с сахарным диабетом или проблемами с поджелудочной железой следует ограничить потребление хурмы. При выборе хурмы важно обратить внимание на состояние чашелистика. У спелого и вкусного плода листочки должны быть сухими, цвет – ярким и насыщенным. Сами плоды должны быть яркими. Бледная хурма, как правило, недозрелая.

Ранее мы сообщили о том, что в Роспотребнадзоре петербуржцам напомнили о важности профилактики гриппа.

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