В Роспотребнадзоре петербуржцам напомнили о важности профилактики гриппа

В пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу 7 октября горожанам напомнили о важности профилактики гриппа.
Отмечается, что стоит вакцинироваться, меньше бывать в местах скопления людей и использовать маску, избегать тесного контакта с людьми, которые имеют признаки заболевания, регулярно мыть руки с мылом. Также необходимо делать влажную уборку дома и проветривать комнаты, вести здоровый образ жизни.
Если вы обнаружили у себя первые симптомы гриппа: высокую температуру, кашель, мышечную боль – сразу обратитесь к врачу.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу
Ранее от гриппа вакцинировались больше четверти жителей Петербурга.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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