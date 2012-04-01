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В Роспотребнадзоре петербуржцам напомнили о важности профилактики гриппа
Сегодня, 10:16
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В Роспотребнадзоре петербуржцам напомнили о важности профилактики гриппа

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Отмечается, что стоит вакцинироваться, меньше бывать в местах скопления людей и использовать маску.

В пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу 7 октября горожанам напомнили о важности профилактики гриппа. 

Отмечается, что стоит вакцинироваться, меньше бывать в местах скопления людей и использовать маску, избегать тесного контакта с людьми, которые имеют признаки заболевания, регулярно мыть руки с мылом. Также необходимо делать влажную уборку дома и проветривать комнаты, вести здоровый образ жизни. 

Если вы обнаружили у себя первые симптомы гриппа: высокую температуру, кашель, мышечную боль – сразу обратитесь к врачу. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее от гриппа вакцинировались больше четверти жителей Петербурга. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: грипп, роспотребнадзор по петербургу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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