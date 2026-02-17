  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:42
154
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Транспортная полиция задержала юных зацеперов в Петербурге

0 0

Они зацепились за межвагонное пространство во время остановки на станции Ленинский проспект и таким образом проехали до станции Дачное.

В Петербурге транспортные полицейские выявили подростков-зацеперов. Их сняли с электрички в Гатчину, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Нарушителями оказались 15-летний житель Северной столицы и 16-летний юноша из Ленобласти. Они зацепились за межвагонное пространство во время остановки на станции Ленинский проспект и таким образом проехали до станции Дачное. С мальчиками провели профилактическую беседу. 

В отношении 16-летнего задержанного составлено два административных протокола по ч. 1 ст. 11.17 и ч. 5.1 ст. 11.1 КоАП РФ, родителей младшего также привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали молодых руферов, забравшихся на крышу дома на улице Галстяна. 

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: зацеперы, ленинский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии