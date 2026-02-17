Транспортная полиция задержала юных зацеперов в Петербурге

Они зацепились за межвагонное пространство во время остановки на станции Ленинский проспект и таким образом проехали до станции Дачное.

В Петербурге транспортные полицейские выявили подростков-зацеперов. Их сняли с электрички в Гатчину, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Нарушителями оказались 15-летний житель Северной столицы и 16-летний юноша из Ленобласти. Они зацепились за межвагонное пространство во время остановки на станции Ленинский проспект и таким образом проехали до станции Дачное. С мальчиками провели профилактическую беседу.

В отношении 16-летнего задержанного составлено два административных протокола по ч. 1 ст. 11.17 и ч. 5.1 ст. 11.1 КоАП РФ, родителей младшего также привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО