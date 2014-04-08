Четверых "зацеперов" задержали в Ломоносове

Нарушителями оказались местные жители в возрасте 15 и 16 лет, они успели прокатиться одну станцию.

В Ломоносове транспортные полицейские Петербурга установили четверых "зацеперов". Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратился сотрудник транспортной безопасности с информацией о том, что подростки ехали с внешней стороны хвостового вагона электропоезда из Северной столицы в Калище. Нарушителями оказались местные жители в возрасте 15 и 16 лет, они успели прокатиться одну станцию. По словам юношей, на экстрим их подтолкнуло видео в интернете.

С парнями провели профилактическую беседу. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. А в отношении 16-летнего молодого человека составлен протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Сергиево выявили двоих 14-летних "зацеперов".

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО