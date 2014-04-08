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Четверых "зацеперов" задержали в Ломоносове

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Нарушителями оказались местные жители в возрасте 15 и 16 лет, они успели прокатиться одну станцию.

В Ломоносове транспортные полицейские Петербурга установили четверых "зацеперов". Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть обратился сотрудник транспортной безопасности с информацией о том, что подростки ехали с внешней стороны хвостового вагона электропоезда из Северной столицы в Калище. Нарушителями оказались местные жители в возрасте 15 и 16 лет, они успели прокатиться одну станцию. По словам юношей, на экстрим их подтолкнуло видео в интернете. 

С парнями провели профилактическую беседу. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. А в отношении 16-летнего молодого человека составлен протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Сергиево выявили двоих 14-летних "зацеперов". 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: зацеперы, ломоносов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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