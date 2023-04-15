В Приморском районе с троллейбуса сняли двух зацеперов

Сотрудница ГУП "Горэлектротранс" сделала хулиганам замечание, на что они отреагировали агрессивно и начали оскорблять ее.

Росгвардейцы Приморского района задержали зацеперов, которые катались на троллейбусе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 14 апреля женщина-водитель остановила транспортное средство на Богатырском проспекте, заметив двоих парней на лестнице. Сотрудница ГУП "Горэлектротранс" сделала хулиганам замечание, на что они отреагировали агрессивно и начали оскорблять ее. После потерпевшая нажала кнопку тревожной сигнализации.

Наряд вневедомственной охраны поймал правонарушителей и доставил в 25-й отдел полиции.

Ранее на Piter.TV: юную девушку-зацепера поймали в Петербурге. Она зацепилась за межвагонное пространство во время остановки на станции Сосновая Поляна. В отношении родителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

