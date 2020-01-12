На станции Ульянка выявили юного зацепера
Сегодня, 11:46
На станции Ульянка выявили юного зацепера

Транспортные полицейские Петербурга установили личность подростка-зацепера. В минувшие выходные стало известно о том, что нарушителя заметили на станции Ульянка. Им оказался 14-летний местный житель. 

По данным УТ МВД России по СЗФО, юноша зацепился за межвагонное пространство электрички, следующей в Петергоф, во время остановки на станции Ленинский проспект. С ним провели профилактическую беседу, а в отношении законного представителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: подросток оказался в больнице после падения с поезда на станции Малукса. Во время остановки мальчик решил выйти из вагона и оставшийся путь до Киришей доехать при помощи зацепинга. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

