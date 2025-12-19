Подросток-зацепер оказался в больнице после падения с поезда на станции Малукса

Во время остановки мальчик решил выйти из вагона и оставшийся путь до Киришей доехать при помощи зацепинга.

Транспортная полиция Петербурга установила юного зацепера на станции Малукса. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 4 февраля.

Уточняется, что 16-летний подросток отправился к родственникам в Ленобласть на электричке из Северной столицы в Будогощь. Во время остановки мальчик решил выйти из вагона и оставшийся путь до Киришей доехать при помощи зацепинга. Испугавшись, он спрыгнул с платформы, но при падении получил травму ноги. Его госпитализировали в больницу.

С юношей провели профилактическую беседу. Также зацепера привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. А в отношении родителя составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV