Подросток-зацепер оказался в больнице после падения с поезда на станции Малукса
Сегодня, 9:46
Во время остановки мальчик решил выйти из вагона и оставшийся путь до Киришей доехать при помощи зацепинга.

Транспортная полиция Петербурга установила юного зацепера на станции Малукса. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 4 февраля. 

Уточняется, что 16-летний подросток отправился к родственникам в Ленобласть на электричке из Северной столицы в Будогощь. Во время остановки мальчик решил выйти из вагона и оставшийся путь до Киришей доехать при помощи зацепинга. Испугавшись, он спрыгнул с платформы, но при падении получил травму ноги. Его госпитализировали в больницу. 

С юношей провели профилактическую беседу. Также зацепера привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. А в отношении родителя составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: юный зацепер попал под колеса электрички возле станции Генерала Омельченко. 

Фото: Piter.TV 

