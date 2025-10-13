С "Сапсана" из Петербурга до Москвы сняли зацепера

Злоумышленником оказался 26-летний житель Кировской области.

На железнодорожной станции Петербург – Главный транспортные полицейские установили зацепера. Составлено два протокола по ч. 1 ст. 11.17 и ст. 11.15.1 КоАП РФ.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступили сведения о том, что перед убытием высокоскоростного поезда до Москвы на крыше вагона замечен мужчина. Злоумышленником оказался 26-летний житель Кировской области, который хотел добраться до столицы, зацепившись за крышу состава. Его передали правоохранителям.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО