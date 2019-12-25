На Московском вокзале с "Сапсана" сняли 14-летнего зацепера

Правоохранители провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, в ходе которой ему еще раз напомнили об опасности подобного передвижения.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции выявлен несовершеннолетний зацепер. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции Московского вокзала поступила информация от представителя транспортной безопасности о том, что на высокоскоростном поезде сообщением "Москва – Санкт-Петербург" следует зацепер. По прибытии поезда на вокзал сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя. Оказалось, что 14-летний петербуржец следовал таким экстремальным способом со станции Чудово.

Правоохранители провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, в ходе которой ему еще раз напомнили об опасности подобного передвижения. Так как юноша не достиг совершеннолетия, до приезда родителей он был помещён в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В отношении законного представителя составлен протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Ранее на станции "Ленинский проспект" задержали несовершеннолетнего зацепера.

Фото: Piter.tv