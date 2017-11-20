С поезда "Москва-Петербург" сняли зацепера

С поезда из Москвы в Петербург снят любитель бесплатного проезда, сообщает пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.
Нарушитель пытался сэкономить, передвигаясь не внутри поезда, а зацепившись снаружи него. Известно, что 29-летний уроженец Московской области путешествовал на подножках между вагонами из одной столицы в другую.
Неудачливого путешественника сняли с поезда сотрудники патрульно-постовой службы управления МВД России на транспорте и завели на него административный протокол.
Совсем недавно электропоезд "Ласточка" перевез 10-миллионного пассажира.
Фото: Piter.TV
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