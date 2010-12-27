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СЗППК перевезла 10-миллионного пассажира электропоезда "Ласточка"
Сегодня, 8:55
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nastya960

СЗППК перевезла 10-миллионного пассажира электропоезда "Ласточка"

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Девушка с дочкой направлялась с Финляндского вокзала в Выборг.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания перевезла
10-миллионного пассажира электропоезда "Ласточка". Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".

Десятимиллионный пассажир электропоезда "Ласточка" отправился с Финляндского вокзала.

"Юбилейным пассажиром стала прекрасная девушка с дочкой, купившая билет на пригородный поезд № 7511 до станции Выборг".

 пресс-служба "СЗППК"

Девушке вручили сертификат, подтверждающий юбилейный статус, памятные сувениры.

СЗППК: "Ласточки" за 9 месяцев перевезли более 9,5 млн. пассажиров.

Фото: Piter.TV

Теги: ласточка, сзппк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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