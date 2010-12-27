СЗППК: "Ласточки" за 9 месяцев перевезли более 9,5 млн. пассажиров

Это на 54% больше, чем в 2018 году.

Более 9,5 млн. пассажиров перевезли электропоезда "Ласточка" в зоне обслуживания Северо-Западной пригородной пассажирской компании с января по сентябрь 2019 года, что на 54% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".

Первые "Ласточки" начали курсировать в Выборгском направлении в сентябре 2015 года. Этот маршрут до сих пор является самым популярным, за 9 месяцев им воспользовалось более 2,8 млн. пассажиров или 30 % от общего объема "Ласточек".

Следующим по популярности среди пассажиров стал маршрут Санкт-Петербург – Тосно, запущенный в декабре 2018 года. Этим маршрутом воспользовались 2,1 миллиона человек.

Всего с начала эксплуатации "Ласточками" перевезено более 27 млн. пассажиров.

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