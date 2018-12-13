"Единой картой петербуржца" можно расплатиться в электричках

"Единой картой петербуржца" можно расплачиваться в общественном транспорте, оплачивать покупки, получать cash-back, скидки и бонусы.

"Единой картой петербуржца" теперь можно расплачиваться в пригородных электричках. Об этом сообщает пресс-служба СЗППК.

Воспользоваться картой могут и льготники, так как на карте есть и личное фото владельца, то есть предъявлять иной документ, удостоверяющий личность, не потребуется. Активируется новое транспортное приложение во всех кассах метрополитена.

Банки начали принимать заявление на изготовление карты с 6 мая. В первые два дня было принято почти три тысячи заявлений. До конца текущего года петербуржцам выдадут около 400 тысяч карт.

"Единой картой петербуржца" можно расплачиваться в общественном транспорте, оплачивать покупки, получать cash-back, скидки и бонусы.

Видео: Piter.TV