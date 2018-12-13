Банки начали оформлять Единую карту петербуржца

Созданная на базе национальной платежной системы МИР, карта будет совмещать в себе пакет банковских и социальных услуг. На первом этапе в карте зашиты 4 основных приложения: платежное, идентификационное, транспортное и электронная подпись. В дальнейшем функционал расширят и выпустят мобильную версию.

Оплатить товары, проезд в транспорте, получить доступ к медицинским услугам по полису ОМС, электронной подписи и гибкой системе скидок – это функционал, который уже сегодня предлагает Единая карта петербуржца. В дальнейшем возможности будут расширяться. При этом, чтобы оформить карту не обязательно даже иметь прописку города на Неве.

Валерий Москаленко, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга:

В городе порядка 200 тысяч иногородних студентов, из них 110 тысяч – иногородние студенты и такую крупную целевую аудиторию мы не могли оставить без внимания. Плюс к этому ежедневно в город прибывают, работают, пользуются городскими сервисами около 300 тысяч граждан, имеющих прописку Ленинградской области

Прием заявлений на выпуск карты банки-эмитенты начали 6 мая. За первый день в Сбербанке приняли 1300 заявлений. Возможности для оформления предлагает вся филиальная сеть – 237 офисов в Санкт-Петербурге. В отделениях Сбербанка также ждут маломобильных и слабовидящих граждан, офисы кредитной организации специально оборудованы для работы с особенными клиентами. Зарплатные клиенты могут оформить единую карту петербуржца через работодателя.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк - директор головного отделения банка по Санкт-Петербургу:

Вы приходите в банк, подходите к сотруднику и говорите о том, что у вас есть потребность оформить Единую карту петербуржца. Необходимо для этого 3 документа: паспорт, полис ОМС и снилс, заполняете с сотрудником все заявления, которые необходимы и ждете. В течении 8 дней Сбербанк обязуется выдать вам Единую карту петербуржца

Выпущенная на базе национальной платежной системы МИР, карта предоставляет доступ к программам лояльности, начислениям бонусов, например, "Спасибо от Сбербанка", а также беспроцентное снятие и перевод денежных средств внутри банка.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк - директор головного отделения банка по Санкт-Петербургу:

Выпуск карты бесплатен, обслуживание карты тоже бесплатное. И перевыпуск в случае необходимости тоже бесплатный

На единую карта петербуржца можно записать электронную подпись, бесплатно электронный сертификат подписи оформляют медработникам госучреждений. При этом карта может заменить полис ОМС. В скором времени все больницы и поликлиники города оборудуют специальными считывающими устройствами. Но уже сейчас карту можно использовать в любом виде общественного городского транспорта. При этом разработчики специально позаботились, чтобы сначала у валидаторов срабатывало транспортное приложение карты, а при отсутствии средств на нем – происходила оплата уже банковской картой.

Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Мы понимаем, что мы сейчас выходим с картой, но у нас уже есть требования времени и требования нашего населения: у подавляющего большинства есть гаджеты и смартфоны, и конечно в будущем мы предлагаем перейти на мобильную версию ЕКП 2.0

Единая карта петербуржца дает доступ к скидкам и бонусам. Сегодня в проекте работают более 120 торговых точек. За май-июнь эта цифра должна возрасти больше чем в 10 раз. Кроме того, скидки и акции по карте предоставляют музеи, выставочные залы, театры, учреждения физкультуры и спорта, и даже 10 частных фитнес-центров.