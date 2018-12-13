Одна за всех: что нужно знать о "Единой карте петербуржца"

Piter.TV разобрался, как новый проект может помочь горожанам.

Задумка, ранее встречавшаяся только в пресс-релизах и концептах – теперь на финишной прямой. Во вторник, 30 апреля, три петербургских банка объявили о начале приема заявлений на выпуск Единой карты петербуржца (ЕКП). Он стартует 6 мая. Срок оформления карты – до двух недель.

Первые сообщения о смарт-карте появились в 2016-м году. Инициативой теперь уже бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко проект стал год спустя. На создание Единой карты петербуржца было выделено 197 млн рублей.

В рамках карты существует четыре приложения: транспортное, идентификационное, платежное и электронная подпись. Что это значит? Среди открывающихся возможностей – оплата проезда в общественном транспорте по "Подорожнику", получение скидок и бонусов в торговых сетях, магазинах или культурных учреждениях. Недавно партнером проекта стал ледокол "Красин".

Также внутри – персональный "паспорт" (ФИО, данные паспорта и фото), электронная подпись и возможность начисления зарплаты. Петербургские ветераны напрасно беспокоились: для льготников устройство станет "ключом" к получению социальных услуг.

В ближайшем будущем с помощью карты получится контролировать посещаемость в школе (пропуск) и выдачу питания в столовых учебных заведений, объединить зачетную книжку и электронный студенческий билет. Кроме того, с 2020 года "Единая карта петербуржца" может стать электронным полисом ОМС.

Основой ЕКП станет платежная система "Мир". Оформить карту в одном из банков-партнеров проекта может любой россиянин, но сделать это получится только в Петербурге. При себе необходимо иметь паспорт или военный билет, СНИЛС и полис ОМС. Обслуживание карты и её перевыпуск бесплатны, как и открытие банковского счета. По предварительной информации, заплатить придется за услугу электронной подписи.

О возможном мошенничестве предупреждают и власти Петербурга. Зафиксированы попытки аферистов оформить ЕКП платно.

Подробную информацию о банках-участниках проекта и вопросах по использованию ЕКП можно узнать на портале ekp.spb.ru.

Ранее Piter.TV опубликовал материал, посвященный развитию карты "Подорожник" в Петербурге за последние годы.