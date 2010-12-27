В Петербурге представили "Единую карту петербуржца"

У жителей Северной столицы появится "Единая карта петербуржца",

В Петербурге в бизнес центре "Невская ратуша" презентовали "Единую карту петербуржца". На мероприятии, где рассказывали о многофункциональной электронной карте присутствовали губернатор города Георгий Полтавченко и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Также участниками мероприятия стали руководство компании-исполнителя, партнеры проекта, а также члены петербургского правительства.

Напомним, что идея создания "Единой карты петербуржца" возникла у главы Санкт-Петербурга. А за ее реализацию взялся Комитет по экономической политике и стратегическому планированию. Отмечается, что житель города может бесплатно приобрести карту, подав соответствующее заявление.

На электронную карту пассажиры Северной столицы смогут записать любой вид проездного на транспорт. А с 2019 года родители смогут контролировать посещаемость школы ребенка и выдачу питания в столовых учебных заведениях.

У студентов появится возможность объеденить в ЕКП зачетную книжку и электронный студенческий билет.

Кроме того, в 2020 году С 2020 года планируют внести медицинское приложение. "Единая карта петербуржца" превратится в электронный полис ОМС. Таким образом, врач сможет выдавать рецепты, а пациенты – получать по ним льготные медикаменты в аптеках.

Фото: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга