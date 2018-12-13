Ледокол "Красин" стал участником программы, включенной в "Единую карту петербуржца"

Петербуржцы смогут купить билет на 100 рублей дешевле.

В администрации корабля-музея "Красин" рассказали о том, что объект войдет в список учреждений, которые местные жители смогут посетить со скидкой. Для этого необходимо предоставить "Единую карту петербуржца". Данная инициатива также была озвучена Комитетом по экономической политике города.

Для посетителей будет доступны льготные билеты, со стоимостью на 25 ниже обычного. Скидка составит 100 рублей. По данному тарифу посетители смогут получить экскурсию в составе сборной группы, а также попасть в машинное отделение.

Чиновники отметили, что музея является одной из визитных карточек Северной столицы. Ежегодно на судно поднимается около 40 тысяч туристов. Также корабль стал одним из организаторов фестиваля ледоколов. В этом году мероприятие запланировано на 4 и 5 мая.

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Фото: topwar.ru