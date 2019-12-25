На Московском вокзале с поезда из столицы сняли зацепера

Правонарушителя поймали на перроне при попытке скрыться.

Транспортные полицейские Петербурга выявили зацепера на Московском вокзале. В дежурную часть поступило сообщение от коллег из Новгородского ЛО МВД России на транспорте о том, что на высокоскоростном поезде в сторону Северной столицы в межвагонном пространстве замечен человек. Правонарушителя поймали на перроне при попытке скрыться.

Был задержан 19-летний житель Саратова, ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние. На состав парень проник, используя специальные приспособления. Он собирался доехать в гости к друзьям.

С юношей провели профилактическую беседу. Составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 11.17 и ст. 11.15.1 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV