На Московском вокзале с поезда из столицы сняли зацепера
Сегодня, 10:25
Правонарушителя поймали на перроне при попытке скрыться.

Транспортные полицейские Петербурга выявили зацепера на Московском вокзале. В дежурную часть поступило сообщение от коллег из Новгородского ЛО МВД России на транспорте о том, что на высокоскоростном поезде в сторону Северной столицы в межвагонном пространстве замечен человек. Правонарушителя поймали на перроне при попытке скрыться. 

Был задержан 19-летний житель Саратова, ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние. На состав парень проник, используя специальные приспособления. Он собирался доехать в гости к друзьям. 

С юношей провели профилактическую беседу. Составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 11.17 и ст. 11.15.1 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: на станции Сосновая Поляна с электрички сняли юного зацепера. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зацепер, московский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

