Прокуратура проверяет порядок содержания заброшенного ТЦ в Мурино, на территорию которого регулярно приходят дети

Прокуратура Ленобласти проводит проверку по факту нарушения порядка содержания объекта капитального строения в Мурино. Речь идет о заброшенном торговом центре, рассказали 16 сентября в надзорном ведомстве.

Здание принадлежит коммерческой организации, находящейся в стадии банкротства. Доступ посторонних лиц в него был ограничен, также произвели уборку. Но в настоящее время неизвестные демонтировали конструкции, обеспечивающие ограничение доступа на объект, и туда приходят несовершеннолетние.

В рамках текущей проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства конкурсным управляющим коммерческой организации. Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

В адрес собственников внесено 20 представлений, в суд направлено три иска.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти