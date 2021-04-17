  1. Главная
Прокуратура проверяет порядок содержания заброшенного ТЦ в Мурино, на территорию которого регулярно приходят дети
Сегодня, 12:26
112
В адрес собственников внесено 20 представлений, в суд направлено три иска.

Прокуратура Ленобласти проводит проверку по факту нарушения порядка содержания объекта капитального строения в Мурино. Речь идет о заброшенном торговом центре, рассказали 16 сентября в надзорном ведомстве. 

Здание принадлежит коммерческой организации, находящейся в стадии банкротства. Доступ посторонних лиц в него был ограничен, также произвели уборку. Но в настоящее время неизвестные демонтировали конструкции, обеспечивающие ограничение доступа на объект, и туда приходят несовершеннолетние. 

В рамках текущей проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства конкурсным управляющим коммерческой организации. 

Пресс-служба прокуратуры Ленобласти 

В адрес собственников внесено 20 представлений, в суд направлено три иска. 

Ранее на Piter.TV: в Станционном прокуратура требует ликвидировать незаконные свалки. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти 

