В Станционном прокуратура требует ликвидировать незаконные свалки
Сегодня, 11:26
На территории поселка размещаются отходы производства и потребления.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды. На территории Станционного поселка незаконно размещаются отходы производства и потребления, сообщили в надзорном ведомстве 16 сентября. 

Прокурор внес представление в адрес главы администрации района, в настоящее время его рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге началась масштабная очистка Яблоновского сада от свалки. Также там высадят новые деревья. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

