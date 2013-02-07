В Станционном прокуратура требует ликвидировать незаконные свалки

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды. На территории Станционного поселка незаконно размещаются отходы производства и потребления, сообщили в надзорном ведомстве 16 сентября.
Прокурор внес представление в адрес главы администрации района, в настоящее время его рассматривают.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге началась масштабная очистка Яблоновского сада от свалки. Также там высадят новые деревья.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
