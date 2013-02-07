В Станционном прокуратура требует ликвидировать незаконные свалки

На территории поселка размещаются отходы производства и потребления.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды. На территории Станционного поселка незаконно размещаются отходы производства и потребления, сообщили в надзорном ведомстве 16 сентября.

Прокурор внес представление в адрес главы администрации района, в настоящее время его рассматривают.

