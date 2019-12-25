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На Новороссийской ночью тушили заброшенный детский сад
Сегодня, 10:54
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На Новороссийской ночью тушили заброшенный детский сад

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В будущем здание планируют использовать для нового детского сада.

В пятницу вечером, 9 июля, в Выборгском районе произошел пожар в детском учреждении.Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую МЧС в 22:23. Выяснилось, что по улице Новороссийской в доме № 42 пламя охватило помещение площадью 20 квадратных метров на первом этаже. Огонь прибыли тушить 10 спасателей и две спецмашины. Огонь ликвидировали в 22:48. 

Сведений о пострадавших не поступало. Известно, что здание, в котором случился пожар, построили в 1952 году. Раньше здесь находился детский сад, но дом забросили. В будущем тут должно появиться новое детское учреждение.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в петербургской Елизаветинской больнице произошел пожар. В подсобке приемного покоя сгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 кв.м. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: горит детский сад, гу мчс, пожар на новороссийской
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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