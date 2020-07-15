В петербургской Елизаветинской больнице произошёл пожар

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

В Елизаветинской больнице на улице Вавиловых произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в четверг, 8 июля.

Сообщение о пожаре поступило в 18:52. Известно, что в стенах больницы сработала пожарная сигнализация, после чего около 50 человек были эвакуированы до прибытия спасательной службы.

На месте спасатели увидели дым на первом этаже. Позже выяснилось, что в подсобном помещении приемного покоя сгорела обмотка вентиляционных труб на площади 3 кв.м.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение. В настоящий момент сотрудники МЧС проверяют все этажи. Работает дымосос по проветриванию помещений. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что пожар в квартире на Малоохтинском проспекте удалось потушить.

Фото: Piter.tv

Видео: Telegram / Протестный Петербург