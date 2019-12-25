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Пожар в квартире на Малоохтинском проспекте удалось потушить
Сегодня, 8:30
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Пожар в квартире на Малоохтинском проспекте удалось потушить

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Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

В Красногвардейском районе Петербурга ночью 8 июля произошел сильный пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Звонок с сообщением о пожаре поступил в 2:27, на втором этаже дома №90 по Малоохтинскому проспекту горела квартира. Площадь возгорания составила 80 м2.

Черех полчаса спасателям удалось локализовать пожар, в ликвидации возгорания были задействованы 46 спасателей и 12 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Несколько дней назад на Дачном проспекте сгорела трёхкомнатная квартира.

Фото: Piter.tv

 

Теги: малоохтинский проспект, пожар в квартире
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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