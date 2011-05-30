На Дачном проспекте сгорела трёхкомнатная квартира

По предварительной информации, во время пожара с высоты пятого этажа упал мужчина.

В Кировском районе на Дачном проспекте сгорела трехкомнатная квартира, передает пресс-служба МЧС по городу.

Вечером 6 июля, в 20:01, на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Дачный проспект, дом №8/1. Выяснилось, что по указанному адресу горела квартира.

Так, в девятиэтажном жилом доме выгорела трёхкомнатная квартира площадью 60 кв.метров. Спустя почти час, в 20:56, спасатели ликвидировали пожар. На месте работали 28 человек личного состава и семь единиц техники.

Источник в экстренных службах сообщил Piter.tv, что во время пожара с высоты пятого этажа упал мужчина. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что на Среднеохтинском проспекте спасатели ликвидировали пожар в гаражах.

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