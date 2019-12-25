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На Среднеохтинском проспекте спасатели ликвидировали пожар в гаражах
Сегодня, 18:07
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На Среднеохтинском проспекте спасатели ликвидировали пожар в гаражах

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Пожар произошёл днем 6 июля.

В Красногвардейском районе спасатели ликвидировали пожар в гаражах, передает пресс-служба МЧС по городу. Во вторник, 6 июля, в 15:24 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Среднеохтинский проспект, дом № 41. На месте спасатели увидели полыхающие гаражи рядом с указанным домом. 

Позже выяснилось, что в кирпичном гараже размером 3х6 метров горела обстановка по всей площади. Спустя 20 минут, в 15:48, пожар удалось ликвидировать. На месте работали 9 человек личного состава и две спецтехники. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что ночью 6 июля в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в номере отеля

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: гаражи, пожар, среднеохтинский проспект
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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