На Среднеохтинском проспекте спасатели ликвидировали пожар в гаражах

Пожар произошёл днем 6 июля.

В Красногвардейском районе спасатели ликвидировали пожар в гаражах, передает пресс-служба МЧС по городу. Во вторник, 6 июля, в 15:24 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Среднеохтинский проспект, дом № 41. На месте спасатели увидели полыхающие гаражи рядом с указанным домом.

Позже выяснилось, что в кирпичном гараже размером 3х6 метров горела обстановка по всей площади. Спустя 20 минут, в 15:48, пожар удалось ликвидировать. На месте работали 9 человек личного состава и две спецтехники. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что ночью 6 июля в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в номере отеля.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб